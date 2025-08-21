イーサリアム価格、年初来30%上昇｜ビットコインに猛追見せる

Key Notes

イーサリアムが2025年半ばに急騰し、過去最高値に迫る勢いを見せる.

ステーブルコイン規制法案の可決など、規制面の進展が価格上昇の主な要因となっている.

機関投資家からの資金流入が加速し、イーサリアムのネットワーク利用拡大への期待が高まる.

イーサリアム（ETH）はこのほど、年初来で約30%上昇し、ビットコイン（BTC）の市場支配力に挑戦する展開となっている。

2025年8月中旬時点で4300ドル台での取引が続き、2021年11月に記録した過去最高値の4878ドルの近くまで上昇した。

機関投資家の資金流入が加速しており、現物イーサリアムETFへの資金流入が130億ドルを超えている。

現物ETFと企業投資の急増が価格を押し上げ

この1ヵ月間でイーサリアムは45%から54%の上昇を記録し、同期間に約10%の上昇に留まったビットコインを大幅に上回っている。

7月23日にイーサリアムETFの取引が開始されて以来、記録的な資金流入が続いている。

7月18日に成立したステーブルコイン規制法案、GENIUS法が市場の転換点となった。

この法案により、テザー（USDT）やUSDCといった主要ステーブルコインの多くがイーサリアム上で発行される環境が整備され、実用性の向上が期待されている。

シャープリンクやビットマインなどの企業も大口購入を実施している。

シャープリンクは8月10日から15日にかけて、平均4648ドルで14万3593ETHを6億100万ドルで購入した。

オンチェーン活動の活発化と供給制約

オンチェーンデータによると、大口保有者が取引所からイーサリアムを移動させる動きが増加している。

取引所に残るイーサリアムの割合は約12%まで減少し、2021年以来の低水準となった。

この供給制約が価格上昇の要因の一つとなっている。

イーサリアムネットワーク上のTotal Value Locked（TVL）も急激に上昇しており、DeFiやNFT活動の活発化を示している。

一方で、レイヤー2ソリューションや競合ブロックチェーンの成長により、イーサリアムの競争上の優位性について疑問視する声も出ている。

ビットコイン政策研究所のザック・シャピロ氏は、現在の上昇が部分的に投機的である可能性を指摘し、長期的に見守る必要があると慎重な見方を示した。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。