イーサリアム、新ロードマップ発表｜AI統合と量子耐性目指す

Key Notes

イーサリアムは短期的にL1のスケーリング、中期的にはL2エコシステムの統合を目指す.

量子コンピュータの脅威に対抗する「量子耐性」と、コードの安全性を数学的に証明する「形式的検証」を導入.

イーサリアムをAIエージェントの決済基盤とする「分散型AI経済圏」の構築を推進.

イーサリアムのヴィタリック・ブテリン共同創設者は17日、大阪で開催されたEDCON 2025で新たなイーサリアムロードマップを公開した。

短期、中期、長期の3段階で構成されるこの計画は、暗号資産（仮想通貨）の基盤技術として成長を続けるイーサリアム（ETH）の将来像を具体的に描いている。

特に注目されるのは、プライバシー保護の強化と量子耐性の実現を長期目標に据えた点だ。

この発表は、ブロックチェーン技術の次世代への進化を示す重要な指針となる。

以太坊创始人 Vitalik ，今天在日本开发者大会，发表了以太坊当前及未来的路线目标。 短期实现：扩容，提高以太坊 L1 的 Gas 限额。 中期目标：跨 L2 互操作性，与更快相应速度。 长期愿景：安全、简洁、抗量子、经过形式化验证的精简版以太坊。 以下是现场全程梳理 ⬇️ pic.twitter.com/iiEA8tE7VK — AB Kuai.Dong (@_FORAB) September 17, 2025

L1スケーリングとプライバシー保護の実装

短期目標として、レイヤー1レベルでのスケーリング実現が掲げられた。

分散性を維持しながらガスリミットを引き上げることで、ネットワーク全体の処理能力向上を目指す。

具体的な技術として、ブロックレベルアクセスリスト、ZK-EVM、ガス再価格設定、スロット最適化が挙げられている。

これらの改善により、高需要時でもより多くの取引を効率的に処理できるようになる。

プライバシー保護に関しては、オンチェーンでの書き込み（取引、投票、DeFi操作）と読み取り（ブロックチェーン状態の取得）の両面での保護策を提示した。

レイヤー2統合と量子耐性への取り組み

中期的には、現在断片化しているレイヤー2エコシステムの統合に焦点を当てる。

ブテリン氏は、信頼性の高いL2間資産移動、証明集約、高速決済メカニズムを、シームレスなロールアップエコシステム実現に向けた重要な節目として位置付けた。

イレイジャーコーディングと3段階ファイナライゼーション（3SF）などの技術により、高速スロットと強固なファイナリティを支援し、応答性とセキュリティの向上を図る。

Stage 2ロールアップの進歩による検証効率の強化も計画されている。

長期ビジョンとしてリーンイーサリアム構想を提示し、セキュリティ、シンプル性、最適化を重視した設計を目指す。

量子耐性暗号、プロトコルの形式的検証、ハッシュ、署名、ゼロ知識証明のための理想的なプリミティブの採用が含まれる。

ブテリン氏は、これらの改善がスケーラビリティだけでなく、分散型エコシステム全体の安定した信頼できる基盤としてイーサリアムを確立するためのものであることを強調した。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。