金融庁、仮想通貨の新たな媒介業について説明会を開催

Key Notes

金融庁は仮想通貨の仲介に特化した新しい事業区分に関する説明会を開催した.

顧客資産を持たない仲介業者の規制を緩和し、市場への新規参入を促進する.

規制緩和の一方で、マネーロンダリング対策などの利用者保護ルールは維持される.

金融庁は15日、新たな仮想通貨関連の媒介業に関するオンライン説明会を開催した。

規制緩和で新規参入を促進

金融庁は2025年6月に成立した改正資金決済法に基づき、新しい事業区分を設ける。この区分は「電子決済手段等・暗号資産等取引業者等媒介業」と呼ばれる。

2026年6月上旬の施行に向けて、事業者向けの事前説明会がウェブ会議形式で実施された。新制度の概要や登録申請の実務的な手続きについて、詳しい解説が行われている。

これまでの制度では、暗号資産（仮想通貨）の交換業者にユーザーを紹介するだけの企業にも厳しいルールが適用されていた。

顧客の資産を直接管理する取引所と同じ水準の資本金や、厳格な管理体制が求められていた。

この仕組みは仲介のみを行う事業者にとって負担が大きく、市場への新規参入を妨げる要因と指摘されていた。

新しい媒介業のカテゴリーは、ユーザーと登録済みの仮想通貨交換業者などを結びつける事業者に適用される。自ら仮想通貨の売買や保管を行わず、マッチングに特化した企業が対象となる。

規制のハードルを適切に下げることで、比較サイトや金融サービスを提供する企業の参入を促す狙いがある。多様な事業者が市場に参加することで、業界全体の活性化が見込まれている。

利用者保護と市場の活性化を両立

新制度は事業者の負担を軽減する一方で、利用者保護の仕組みをしっかりと維持している。

仲介業者は引き続き金融庁への登録が必要であり、マネーロンダリングやテロ資金供与対策の義務を負う。

また、提携先を登録済みの正規業者に限定することで、ユーザーが安全な環境で取引できる体制を整えている。

違法な送金や詐欺的な行為を防ぐための監視体制も継続される。

業界内では、この新しい枠組みに対する関心が急速に高まっている。フィンテック企業や証券会社などが、交換業者としての重い責任を負わずに仮想通貨やステーブルコインのサービスを提供できるからだ。

専門家は、制度が施行されれば新しい仲介サービスが次々と登場し、ユーザーの利便性が大きく向上すると予想している。

事業者は6月の施行に向けて、短い期間でコンプライアンスの準備を進める必要がある。金融庁は今回の説明会を通じて、業界全体が新しいルールを正しく理解し、円滑に登録手続きを進められるよう支援していく方針だ。

適切な規制と柔軟な制度設計により、市場の健全な発展と技術革新の促進が期待されている。

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