Gate.ioの準備金が1.7兆円突破｜比率124%で健全性を強調

Key Notes

Gate.ioの総準備金は116.76億ドル（約1.79兆円）に達し、準備金比率は124%を記録した.

BTCとETHの超過準備金比率がそれぞれ33.96%、25.93%に増加し、資産の安全性が向上した.

取引高の急増やグローバルな規制準拠により、市場での存在感を高めている.

暗号資産（仮想通貨）取引所のGate.ioは3日、最新の準備金証明レポートを公開し、総準備金が116億7600万ドルに達したと明かした。

準備金は1.7兆円超え、主要通貨で増加

2025年10月28日時点のレポートによると、同社の総準備金比率は124%に達し、約500種類のユーザー資産を完全にカバーしている。これは顧客資産を上回る額を保有していることを意味する。

レポートでは、主要な仮想通貨の準備金も詳細に報告されている。ビットコイン（BTC）の超過準備金比率は前回の33.48%から33.96%に増加した。また、イーサリアム（ETH）の超過準備金比率も23.58%から25.93%へと大きく伸びている。

特に、ステーブルコインのUSDTの準備金は顕著な増加を見せた。ユーザー残高13億3283万ドルに対し、Gate.ioの準備金は15億8256万ドルに達した。これは前回報告から約3億ドルの増加であり、同社の財務基盤の強化を裏付けている。

市場シェア拡大と透明性への取り組み

今回の報告は、競争が激化する仮想通貨市場におけるGate.ioの地位向上を示すものだ。同社の総準備金は2025年第2四半期の104億5300万ドルから着実に増加しており、事業の成長がうかがえる。

市場データによると、Gate.ioは市場シェアを拡大している。2025年5月のデリバティブ取引高は前月比69.9%増の2640億ドルに急増した。現物取引高も同年4月に1100億ドルを超え、成長を続けている。

同社はグローバルなコンプライアンス体制の構築も進めており、ドバイの仮想資産規制機関からライセンスを取得した。また、当初の100%準備金保証から、ゼロ知識証明などの高度な検証技術を導入することで、透明性の向上に努めている。

こうした取り組みは、3800を超える多様なデジタル資産を扱う同社の信頼性を高める要因となっている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。