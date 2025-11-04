仮想通貨Zcash、第4四半期ロードマップ公開｜規制強化に対応

Key Notes

ECCは2025年第4四半期のロードマップを発表、技術的負債の削減やZashiウォレットの機能強化など4つの優先事項を掲げた.

マルチシグウォレットと透明なアドレスローテーションを導入してセキュリティを向上させる計画.

市場環境の変化や規制当局の監視強化に対応し、プライバシー技術の責任ある開発を進める姿勢を明確にした.

プライバシー重視の暗号資産（仮想通貨）Zcash（ZEC）を開発するElectric Coin Co.は11月31日、2025年第4四半期のロードマップを公開した。

同社は技術的負債の削減、Zashiウォレットの使いやすさの向上、開発資金管理の確保、クロスチェーン統合能力という4つの主要な優先事項に焦点を当てる。

発表時点でジーキャッシュは441.81ドルで取引されており、市場活動が活発化していた。

同社は8月28日にシールドされたZECの分散型オフランプを実装し、10月1日には分散型オンランプをリリースするなど、エコシステムにおける重要な進展を続けている。

市場変化に対応する柔軟な戦略

ECCの2025年第4四半期のロードマップは、市場環境の変化に対応するための戦略的な柔軟性を重視している。

同社は「市場の状況やその他の要因がECCの収益に影響を与える傾向がある」と述べ、開発アプローチにおける機敏性の必要性を強調した。

このロードマップは、プライバシー技術に対する規制当局の監視強化に直接対応するものだ。

プライバシー保護機能の責任ある開発を示すための機能強化を戦略的に位置付けている。

同社のジョシュ・スウィハートCEOは、「Zcashの成長とユーザー採用を促進するために不可欠なアップデートを構築し、提供するための共同の努力」が必要であると述べた。

なお、同社はコインベースのオンランプ機能を一時的に無効にしたことを認めた。

これは、新しいセッショントークンの要件がプライバシー確保への挑戦と見なされたためだ。

4つの主要な技術実装

ロードマップの主要な技術実装には、マルチチェーンのNEAR Intentsプロトコルを介してジーキャッシュへ行われる各スワップに対する一時的なアドレスのサポートが含まれる。

これは受信者の初期アドレスが新しい仮想通貨を受け取ると、透明なアドレスを一度生成する仕組みだ。

Keystoneハードウェアウォレットの大幅な機能強化も含まれている。

クライアントがデバイスを再同期する機能や、Pay-to-Script-Hashマルチシグウォレットのサポートが追加される。

同社はまた、プライバシー保護をさらに強化するために、saplingアドレスの使用を重視する計画だ。

歴史的に、アルトコインZECはプライバシー機能の採用増加と相関しており、今回の第4四半期の機能強化が同様のユーザー行動パターンを促進する可能性がある。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。