金vsビットコイン、今後の動向比較｜1800万ドル調達BTC系も浮上

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）は24日、１ヶ月間で約1.5%上昇し、約11万2800ドル台で推移している。

金とビットコインのパフォーマンスは、米国のマネーサプライを基準にすると明確な違いが見られることが明らかになりました。

2025年、金は年初来で38%上昇し、ビットコインの23%を上回る好調なパフォーマンスを見せています。

しかし、インフレ対策として注目されるこれら2つの資産を米国のマネーサプライと比較すると、異なる実態が浮かび上がります。

金はマネーサプライの成長に追いつかず、ビットコイン今後の動向は？

金価格の高騰は注目されていますが、米国の広範なマネーサプライであるM2と比較調整すると、異なる側面が見えてきます。

M2で調整後の金価格は、最近の力強い上昇にもかかわらず、2011年のピークを依然として下回っています。

さらに、現在の水準は1975年頃とほぼ同等です。

金価格がM2に対して史上最高値を記録したのは1980年であり、それ以降、マネーサプライの増加ペースには必ずしも追いついていないことが分かります。

これは、金がポートフォリオの安定化装置として機能する一方で、通貨供給量の急激な拡大に対して、その価値を相対的に維持することが難しくなっている可能性を示しています。

長期的な価値保存手段としての金の役割を評価する上で、重要な視点と言えます。

ビットコインの躍進と今後の資産としての役割

一方で、ビットコインは、金とは全く異なる物語を描いています。

ビットコインは、これまでの強気サイクルごとに、M2に対する相対価格で過去最高値を更新し続けてきました。

先月もビットコインは絶対価格での史上最高値と同時に、マネーサプライに対する相対価格でも新記録を達成しました。

この対照的な動きは、両資産の役割の違いを浮き彫りにしています。

金が長年にわたる伝統的なインフレヘッジ手段としての地位を保つ一方で、ビットコインは急速な金融緩和の時代において、新しい形の金融資産として異なる反応を示しています。

これは、デジタル時代の新たな価値保存手段としてのビットコイン今後の可能性を強く印象付けるものです。

ビットコインの課題解決を目指す新たなアルトコイン

このようなビットコインの可能性をさらに拡大させるプロジェクトとして、現在Bitcoin Hyper（HYPER）が注目を集めています。

このアルトコインは、ビットコインのスケーラビリティ問題を解決するために設計されたレイヤー2ソリューションです。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、高速な取引処理とスマートコントラクト機能の導入を目指しています。

プレセール段階にあるHYPERは、既に1800万ドル以上の資金調達に成功しており、投資家からの高い期待が伺えます。

現在0,012975ドルで販売されており、公式サイトからHYPERの購入は可能です。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの潜在能力を最大限に引き出し、DeFiやNFTといった新しいアプリケーションをそのエコシステム上で展開可能にすることを目指しています。

Bitcoin Hyper今後の動向は、仮想通貨業界において重要な意味を持ちます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。