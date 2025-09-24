ソラナ系ミームコインTROLL、約14%急騰｜コインベース上場候補に

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）取引所大手のコインベースは23日、ソラナ（SOL）ブロックチェーンを基盤とするミームコインのTroll（TROLL）を上場ロードマップに追加しました。

TROLLは4月22日にソラナ上でローンチされた、コミュニティ主導のミームコインおすすめです。

インターネットのトローリング文化に着想を得ており、トークン設計はシンプルになっています。

総供給量は9億9898万TROLLで、全てが現在流通しています。

創設者は公開されておらず、主にコミュニティ主導のエコシステム内での交換手段として機能します。

Assets added to the roadmap today: Centrifuge (CFG) and TROLL (TROLL) https://t.co/lyEugQo7Cv — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) September 22, 2025

ミームコインおすすめTROLLが価格急騰、ソラナ今後の展開は？

TROLLは、ソラナの高速な取引処理能力と低い手数料を活用しており、ミームコイン愛好家にとって魅力的な存在です。

その価値は技術的な実用性よりも、コミュニティのエンゲージメントやバイラルマーケティングによって形成されます。

先日、大手取引所コインベースの上場ロードマップに追加されたことで市場は即座に反応し、価格は約0.1195ドルへと13.92%急騰しました。

現在の時価総額は約1億1998万ドルで、24時間の取引高は約2658万ドルに達しています。

このような変動性はミームコインに特有のものです。

大手取引所への上場はトークンの正当性を高めるため、今回の動きはコミュニティ主導型トークンにとって重要な節目となります。

基盤となっているソラナの高速処理能力と低い手数料、そしてソラナ今後の展開への期待が、このミームコインへの関心と価格に大きな影響を与えていることを市場の反応は示しています。

コインベースの戦略とアルトコイン資産の多様化

コインベースのロードマップへの追加は、即時の取引開始を保証するものではありません。

資産は、市場創出の取り決めや技術的統合を完了し、法的、コンプライアンス、技術的要件を満たす必要があります。

TROLLと同時にCentrifuge（CFG）が追加されたことは、コインベースによる戦略的な多様化を示唆しています。

これは、現実世界資産のトークン化とコミュニティ主導のミーム文化の両方に橋渡しをする試みです。

コインベースは8月2日にシステムアップグレードを完了し、ロードマップに複数の新トークンを追加しました。

これは、トークンサポートを拡大する同社の姿勢を示すものです。

同プラットフォームの慎重なアプローチには、特定のアルトコインに対する手動での移行要求が含まれます。

これはミームコインのような変動性の高い資産にとって特に重要な、リスク軽減戦略を反映しています。

TROLLのコントラクトアドレスは5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2であり、DEXでも活発に取引が続いています。

この動きは、2033年までに18兆ドル規模になると予測されるトークン化された現実世界資産市場を背景に起きています。

ミームコインの新たな波、実用性とゲーム性の融合

大手取引所が既存のミームコインおすすめに注目する一方、市場では明確な実用性を持つ次世代の波が起きています。

その代表格がイーサリアム（ETH）基盤のPEPENODE（PEPENODE）です。

プロジェクトの最大の特徴はマイン・トゥ・アーンという独自モデルで、高価な機材なしで誰でも仮想マイニングに参加し、ゲーム感覚で収益を得られます。

到来が噂されるアルトコインシーズンではソラナの動向と共に、PEPENODEのような画期的プロジェクトが特に注目されています。

プレセールでは約140万ドルを調達済みで、使用トークンの約70%がバーンされる仕組みや、年利935%のステーキングも導入しています。

現在0.0010702ドルで販売されており、公式サイトからPEPENODEの購入は可能です。

PEPENODEは今後、実用性と巧みなトークノミクスを融合させ、アルトコイン市場の次の主役となる可能性を秘めたプロジェクトです。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。