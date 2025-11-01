ソラナETF、30倍成長で50億ドル市場へ｜グレースケール予測

Key Notes

グレースケールは、現物ソラナETFが1〜2年で50億ドル以上の規模に達すると予測.

ビットコインやイーサリアムのETF成功事例が、ソラナへの期待を高める要因となる.

機関投資家の関心とエコシステムの成長が、ソラナETFの普及を後押しするとみられる.

暗号資産（仮想通貨）運用グレースケールのザック・パンドル責任者は29日、米国ソラナETFが承認後1〜2年以内に、ソラナ（SOL）総供給量の約5%をETFを通じて吸収する可能性があると分析した。

これは現在の市場価格で50億ドル以上に相当し、現在のETF保有額1億5500万ドルから30倍以上の成長を意味する。

ビットワイズのソラナETF（BSOL）は取引開始2日間で1億2900万ドルの資金流入を記録、グレースケールのソラナETF（GSOL）も初日に400万ドルを集めた。

Need a refresher on $SOL? Grayscale's Head of Research, Zach Pandl @LowBeta_, wrote a deep-dive on Solana, Crypto's Financial Bazaar ⬇️https://t.co/8PovIshR7E — Grayscale (@Grayscale) October 28, 2025

ビットコイン・イーサリアムに続く機関資金の流入

この予測の根拠には、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）の現物ETFが市場に受け入れられた成功事例がある。

パンドル氏は、ソラナも同様の道筋をたどり、機関投資家からの資金流入が期待できるとみている。

ビットコインETFは2024年1月の承認以降、急速に資金を集め、機関投資家による仮想通貨への参入障壁を大幅に下げた。

イーサリアムETFも同様に、従来の金融市場からの資金流入を実現している。

ソラナETFは、この流れの次なるステージとして位置づけられている。

グレースケールの分析によると、ソラナは高速トランザクション処理能力と低い手数料により、DeFiやNFT市場で実用性を証明してきた。

ソラナネットワーク上でステーブルコインの供給量が増加していることも、エコシステムの実用性と普及が進んでいる証拠となる。

ETFの普及は、伝統的な金融市場におけるソラナの正当性を高め、年金基金など保守的な投資家層にも門戸を開くことになる。

50億ドル市場への道筋と今後の展望

市場アナリストは、ソラナ価格が現在の186.50ドル付近での安定を経て、次の抵抗線である210ドルを目指す可能性があると指摘。

ETFを通じた機関資金の流入は、この価格上昇を後押しする要因となる。

ビットワイズのBSOLとグレースケールのGSOLに加え、他の資産運用会社もソラナETFの申請を検討している可能性がある。

競争が激化することで、手数料の引き下げやサービスの向上が期待され、最終的には投資家に利益をもたらす。

一方で、仮想通貨投資固有の価格変動リスクや、進化する規制環境、そしてETF商品間の競争激化といった課題も残る。

米証券取引委員会（SEC）の規制スタンスや、ソラナネットワークの技術的な安定性も、ETF市場の成長に影響を与える要因となる。

グレースケールは、投資家の関心が広がるにつれて、ソラナETFが数十億ドル規模のビジネスに成長すると確信している。

ビットコイン、イーサリアムに続く「第三の選択肢」として、ソラナが機関投資家の注目を集める日は近い可能性がある。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。