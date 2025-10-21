ナスダック上場企業初、仮想通貨BERAの財務戦略がスタート

Key Notes

ナスダック上場のグリーンレーンが、1.1億ドルの私募増資によりBerachain（BERA）トークンを取得する財務戦略を発表.

Polychain Capitalが主導するこの資金調達は、グリーンレーンをBERAトークンの主要な公開保有企業の一つにすることを目指す.

Berachainは独自の「Proof of Liquidity」を採用するレイヤー1ブロックチェーンで、この戦略はグリーンレーンの事業方針の大きな転換となる.

グリーンレーン・ホールディングス（GNLN）は20日、1億1,000万ドルの私募増資を実施し、Berachain（BERA）トークンを中心とした暗号資産（仮想通貨）財務戦略の実行する計画を明かした。

Berachainへの戦略的転換

今回の資金調達は、第三者割当増資（PIPE）を通じて行われる。この取引は、グリーンレーンのクラスA普通株式、またはその購入権であるワラントの売買で構成されるという。

グリーンレーンはこの取り組みを通じて、BERAを保有する最大級の上場企業となることを目指している。

同社は、この戦略をBerachain財団が支援する唯一のBerachainデジタル資産財務と位置づけている。

Berachainは、独自のProof of Liquidity（PoL）という仕組みを導入したレイヤー1ブロックチェーンだ。

この仕組みは、チェーン上で事業を展開する企業の成長を加速させ、その価値をBERAトークンに還元するよう設計されている。

取引は慣習的な完了条件を満たした上で、2025年10月23日頃に完了する見込みだ。

取引完了後、ベン・アイゼンバーグ氏が最高投資責任者（CIO）に就任し、ブルース・リントン氏が会長、ビリー・レヴィ氏が取締役に就任する予定となっている。

クラーケンなどが参加

今回の資金調達は、Polychain Capitalが主導し、Blockchain.com、Kraken、North Rock Digitalなど質の高い投資家グループが参加している。

同社は、企業戦略の主軸を仮想通貨へと移行させる大きな転換を図る。

一方で、既存の流通事業も継続する方針だ。調達した資金の純受取額は、主に市場での購入や相対取引を通じたBERAの取得に充てられる。

グリーンレーンは、「BERAの取得状況、財務実績、ガバナンス対策に関する定期的な最新情報を提供する」と述べている。

Berachain自体も、以前にBrevan HowardやFramework Venturesなどから1億5,000万ドルを調達した実績があり、その将来性が注目されている。

