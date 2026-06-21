SBI VCトレード、DAIなど仮想通貨7銘柄の取扱終了へ

Key Notes

SBI VCトレードが仮想通貨7銘柄の取り扱い終了を発表した.

8月5日正午をもって現物取引や積立サービスなどが停止される.

保有中の対象銘柄は8月下旬に自動売却され、日本円で口座に反映される.

暗号資産（仮想通貨）取引所のSBI VCトレードは18日、7種類の仮想通貨の取り扱いを終了する明かした。

8月5日に7銘柄の取り扱いを停止

対象となるのは、ダイ（DAI）、オーエムジー（OMG）、テゾス（XTZ）など7銘柄だ。ほかにもザ・サンドボックス（SAND）、アクシーインフィニティ（AXS）、ベーシックアテンショントークン（BAT）、エイプコイン（APE）が含まれる。

同社の提供するVCTRADEサービスにおいて、8月5日の正午にこれらの取り扱いが停止される。

ただし、ステーブルコインDAIについては現物取引のみが終了し、レバレッジ取引は引き続き利用できる。

今回の決定は、将来のサービス提供方針を総合的に見直した結果だ。顧客に対して長期的かつ安定したサービスを提供することを目的としている。

仮想通貨市場における流動性の変化や運用リスク、システム保守の負担などが判断に影響したとみられる。同社は過去にもメイカー（MKR）などの取り扱いを終了している。

グループ全体での事業再編を進める中で、取り扱い銘柄の整理が継続的に行われている。

保有銘柄は自動的に日本円へ換算

8月5日の正午以降、対象銘柄の外部への送金サービスは利用できなくなる。そのため、ブロックチェーンを通じた仮想通貨での直接的な返還は行われない。

ユーザーが保有している対象銘柄は、会社側が適切な時期と方法で一斉に売却する方針だ。

対象銘柄のプロジェクト自体に問題が起きたわけではなく、あくまで同社内での対応となる。売却は8月下旬頃に当時の市場価格で実施される予定となっている。

売却によって得られた代金は、日本円として顧客の口座に反映される。

詳細な日程や手続きについては、後日改めて公式に案内される予定だ。取り扱い終了に伴い、販売所での現物取引や積立サービスも完全に停止される。

対象銘柄を証拠金として利用することもできなくなり、掛目は50%から0%に変更される。はユーザーは期日までに自身で売却するか、自動で日本円に換算されるのを待つ必要がある。

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