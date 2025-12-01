Key Notes

カルシはCFTC規制下の予測市場であり、スポーツ賭博とは法的に明確に区別されている.

同社はニューヨーク州などのスポーツ賭博ライセンスを持たず、連邦法に基づくイベント契約のみを提供する.

未認可の賭博運営を巡る訴訟の噂については、公的記録に存在せず事実無根である可能性が高い.

予測市場プラットフォームを運営するカルシは28日、同社の提供するイベント契約が米商品先物取引委員会（CFTC）の規制下にある金融商品であり、スポーツ賭博とは明確に異なるとの立場を示した。

規制当局による認可と事業範囲

カルシは、選挙結果や経済指標などを対象としたイベント契約のための指定契約市場として、2022年8月にCFTCから条件付きの承認を取得している。

同社の事業は連邦法に基づき厳格に規制されており、スポーツ賭博は明示的に除外されているのが特徴だ。

ニューヨーク州法ではスポーツ賭博に個別のライセンスが必要だが、カルシはこれを持たず、あくまで連邦規制下の金融商品として運営されている。

同社の資料でも、提供商品はCFTC規制下のイベント契約であり、州認可のスポーツ賭博ではないことが一貫して説明されている。

共同創業者のルアナ・ロペス・ララ氏も、同社の市場形成は伝統的な取引所と同様の監視下にあると述べている。オッズは関連会社の操作ではなく、市場のコンセンサスを反映してアルゴリズム的に設定される仕組みだ。

従来型の金融市場とは異なり、分散型取引所などの新たなプラットフォームでは、規制の適用範囲が議論の的となることも多い。

市場構造と誤解への対応

一部でスポーツ賭博との混同が見られるが、CFTCはカルシに対し、スポーツイベントに基づく契約の提供を禁じている。スポーツ賭博は州の認可を受けた事業者のみに許可されており、カルシの事業領域とは異なる。

同社の関連会社であるカルシ・トレーディングは、CFTCの規則に基づき指定マーケットメイカーとして機能し、適正な価格形成を促進している。

この仕組みは、不当な優位性を防ぐためのコア原則に準拠しており、規制当局の承認を得た標準的な慣行だ。

ウェブサイト上の免責事項でも「スポーツブックではない」と明記されており、法的なスポーツ賭博として宣伝された事実はない。過去には類似の予測プラットフォームに対する訴訟が、賭博の定義に当てはまらないとして棄却された判例も存在する。

こうした法的な明確性は、仮想通貨投資を含む幅広い金融分野で、ユーザー保護の観点から求められている。

運営の透明性と法的整合性

カルシが扱う契約は、「FRBは2024年6月に利上げするか」といった非スポーツイベントに限定されている。イベントが発生すれば1ドル、発生しなければ支払われない仕組みだ。

ニューヨーク州賭博委員会の認可リストに予測市場が含まれていないことからも、同社がスポーツ賭博の枠組み外であることが確認できる。

証券取引委員会への提出書類では、流動性提供者がアルゴリズムを用いて価格を設定し、公平な市場条件を維持していると説明されている。

一部で噂される未認可賭博に関する集団訴訟の存在は公的記録で確認できず、同社の規制遵守の姿勢と矛盾する主張には根拠がないとされる。

カルシは選挙関連の契約を巡る訴訟でも、CFTCの承認を経て適法性が認められている。

