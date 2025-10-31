KCEX、新規向け大型キャンペーン開始｜最大2.1万USDT報酬

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）取引所のKCEXは28日、新規ユーザーを対象としたグローバルプロモーションを開始しました。

このキャンペーンは、初回入金に対して10%のボーナスを提供するもので、報酬は最大2万1,000USDTを用意しています。

今回のプロモーションは、KCEXがグローバル戦略の一環として、ユーザー基盤の拡大と仮想通貨の普及を促進するために行う期間限定の取り組み。

特に、初めて仮想通貨取引所を利用する初心者の参入を後押しすることを目的としています。

三段階の報酬プログラム

KCEXの新しいプロモーションは、単なる初回入金ボーナスにとどまりません。ユーザーが登録してから実際に取引を行うまでの各段階でインセンティブが得られるよう、三つの主要な報酬が用意されています。

第一段階として、キャンペーン期間中に新規口座を開設したユーザーは、最大470USDTのウェルカム報酬を受け取ることができます。

この報酬はユーザーの口座に直接付与され、取引を開始する際の初期資金として機能します。

次に、オンチェーンで初めての入金を行うと、入金額の10%に相当するボーナスが即座に有効化されます。

例えば、10,000USDTを入金した場合、追加で1,000USDTのボーナスが付与される仕組みです。

このボーナスにより、ユーザーはより多くの資金で取引を始めることが可能です。

第三段階では、活発なトレーダーを対象とした報酬が設定されています。プロモーション期間中の現物および先物取引の合計取引高に応じて、最大で合計20,000USDTの報酬が進呈されます。

KCEXの成長戦略と今後の展望

KCEXは、取引をより身近なものにすることを目指して設立され、現在では120カ国以上にサービスを展開しています。

デリバティブやレバレッジ取引、法定通貨による簡単な仮想通貨購入ツールなどを提供し、利用者のニーズに応えてきました。

同社はセキュリティ対策にも注力しており、顧客資産のコールドストレージ管理、二段階認証、外部の技術監査などを通じてプラットフォームの安全性を高めています。

また、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの各地域で規制の枠組みの下で事業を展開するため、ライセンス取得に向けた手続きも進めています。

多くの仮想通貨取引所海外拠点を持つ企業が規制対応を強化する中、KCEXもその流れに沿っている形です。

今回の10%ボーナスキャンペーンは、ユーザーが追加の利益を得られる友達紹介プログラムによっても補完。これは、既存ユーザーが新規トレーダーを招待することで報酬が得られる仕組みであり、協力的なコミュニティの成長を促すモデルです。

KCEXは、こうしたプロモーションを一過性のものとせず、ユーザーとの継続的な関係を築くことを目指しています。

同社は、信頼と長期的な利用を促進するためのインセンティブとして、今後も教育、安定性、ロイヤリティプログラムを組み合わせて提供していく方針を示しました。

これにより、ユーザーは安心して仮想通貨投資を行うことができる環境が整うでしょう。

