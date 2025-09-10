キルギス、金担保の米ドル連動ステーブルコインUSDKG発行へ

Key Notes

キルギスが米ドルに1対1で連動する金担保型ステーブルコインUSDKGの計画を明らかにした.

裏付け資産は財務省の金準備で、当初5億ドル規模から開始し、20億ドルまで拡大する計画だ.

この計画は、CBDC導入や取引所規制を含む、国家的な仮想通貨戦略の一環として推進される.

キルギス共和国は9日、米ドルに1対1で連動する世界初の金担保型ステーブルコインUSDKGの計画を公式に明らかにした。

2025年第3四半期に発行予定のこの暗号資産（仮想通貨）は、国家主導のデジタル金融戦略における重要な一歩となる。

プロジェクトアドバイザーのガブリエル・ゲラ氏がカンファレンスToken2049で発表した内容をCoinDeskが報じた。

それによると、このステーブルコインは当初5億ドル相当のキルギス財務省の金準備に裏付けられ、将来的には20億ドルまで拡大する計画だ。

国家戦略として進む仮想通貨導入

キルギス共和国国立銀行は金の購入を通じて資金を供給し、金の価格変動リスクを軽減するため、過剰担保モデルを採用する。

利用者は現物の金や法定通貨、他の仮想通貨に償還できる。

今回の発表は、サディル・ジャパロフ大統領が4月17日に署名した憲法法に続く動きだ。

同法は、CBDCであるデジタルソムに法定通貨の地位を与え、パイロットプロジェクトを承認した。

デジタルソムの導入は、国立銀行が発行と規制の専権を持つ。

これは、仮想通貨取引所に対する新たな規制を含む、同国の広範なブロックチェーン戦略の一部だ。

2026年1月1日から、取引所は最低100億ソムの授権資本を維持することが義務付けられる。

経済省のバキト・シディコフ大臣は、これらの取り組みが市場への信頼を強化し、成長を促進すると述べた。

また、マイニングや資産のトークン化、自国通貨建てステーブルコインの発行を通じてデジタル資産を蓄積する狙いもある。

地政学的背景と経済的要因

USDKGの構想は、地政学的な圧力の中で発表された。

最近、米国と英国が、ロシアのウクライナ侵攻資金調達に利用された疑いのあるキルギス登録の仮想通貨企業に制裁を科した。

これを受け、ジャパロフ大統領は経済を政治化しないよう西側首脳に直接訴えている。

この仮想通貨への戦略的な動きは、経済的な必然性にも後押しされている。

キルギスのGDPの約30%を送金が占めており、国境を越えた決済インフラの改善が急務となっている。

さらに、豊富な未開発の水力発電ポテンシャルは、ブロックチェーン事業に適したエネルギー資源を提供する。

4月には、バイナンスのチャンポン・ジャオ創業者が政府公式アドバイザーに就任している。

同氏は国家の仮想通貨準備資産にビットコイン（BTC）やビルドアンドビルド（BNB）を含めるよう公に提案した。

この動きは、ビットコインの今後を占う上で、国家レベルでの採用事例として注目される。

USDKGプロジェクトは、準備金の透明性を確保するため、第三者機関による独立した監査を受ける予定だ。

当初は中央アジアでの展開に焦点を当て、その後中東や東南アジアに拡大し、キルギスを地域の金融技術拠点として位置づける戦略だ。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。