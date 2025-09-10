Cboe、ビットコインとイーサリアムの連続先物提供｜11月から

Cboeグローバル・マーケッツは9日、同社の先物取引所でビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の連続先物を2025年11月10日に開始する計画を明かした。

この計画は規制当局の審査を経て実施される。新商品は、米国の規制下で、これらのデジタル資産への継続的な長期エクスポージャーを効率的に提供することを目的としている。

永久先物のような機能を提供

従来の先物契約は、満期が近づくと定期的なロールオーバー（乗り換え）が必要だったが、Cboeの連続先物は10年の満期を持つ単一の長期契約として設計されている。

これにより、トレーダーはポジション管理を大幅に簡素化できる。

公式発表によると、この契約は現金決済型だ。透明性の高い資金調達率の方法論を用いて日々の現金調整を行い、リアルタイムでBTCとETHの現物市場価格と連動する仕組みだ。

CBOEのデリバティブ部門グローバルヘッド、キャサリン・クレイ氏は、この商品が「海外市場で普及した永久先物のような実用性」を米国のトレーダーに提供すると述べた。

主な対象は機関投資家、既存のCFE顧客、そして規制された枠組みで暗号資産（仮想通貨）デリバティブへのアクセスを求める個人トレーダーだ。

