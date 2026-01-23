21Shares、ドージコイン現物ETF「TDOG」をナスダック上場

資産運用会社の21Sharesは22日、ドージコイン（DOGE）の現物ETF「TDOG」をナスダック市場に上場した。

この新しい上場投資信託（ETF）は、投資家にドージコインへの直接的なエクスポージャーを提供する金融商品だ。

資産は機関投資家レベルのカストディアンによって1対1の比率で現物管理される仕組みとなっており、管理手数料は0.50%に設定された。

特筆すべき点は、同商品が「House of Doge」によって公認された唯一のETFであることだ。

House of Dogeはドージコイン財団の企業部門であり、エコシステムの支援を行っている組織である。

簡単・安全な投資手段を提供

21Sharesは、TDOGにより、投資家がデジタルウォレットや秘密鍵管理の手間を省き、既存の証券口座を通じて安全かつ簡潔にドージコインへの投資が可能になる仕組みを提供する。

2025年には「2x Long Dogecoin ETF」やソラナ（SOL）ETFを相次いで投入しており、TDOGはFalconXの子会社となった同社の戦略的商品拡充の一環だ。

事業開発責任者フェデリコ・ブロケイト氏は、ドージコインが世界的なコミュニティを持つ独自資産であり、規制されたETFを通じて信頼できる投資手段を提供できると指摘している。

商品資料では暗号資産（仮想通貨）特有の激しい価格変動リスクも明記され、立ち上げ後もDOGE価格は軟調に推移している。

House of Dogeのマルコ・マルジオッタCEOは、TDOGが既存金融構造を通じてドージコインへのアクセスを可能にする新たな一歩と評価している。

