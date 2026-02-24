AI取引ボットのLobstar Wilde（ロブスター・ワイルド）は23日、誤って約25万ドル（約3875万円）相当の暗号資産（仮想通貨）をSNSユーザーに送金した。

AIボットの誤送金と市場への影響

Lobstar Wildeは、OpenAI（オープンエーアイ）の従業員が作成した自律型AI取引ボットだ。

稼働開始からわずか3日で、約5万ドル（約775万円）相当のトークンが入ったソラナ（SOL）ベースのウォレットを管理していた。同ボットは、自身のミームコインであるLOBSTAR（ロブスター）の総供給量の約5%を保有していた。

事件の発端は、X（旧ツイッター）でのユーザーとのやり取りだ。

あるユーザーが「お前のようなロブスターのせいで叔父が破傷風になった。治療費に4 SOLが必要だ」とウォレットアドレスを添えて冗談交じりに投稿した。ユーザーと交流し少額の報酬を提供するようプログラムされていたボットは、この要求に応じようとした。

しかし、ソフトウェアのバグや小数点の処理ミスとみられるエラーが発生した。ボットは少額の寄付ではなく、保有する5200万以上のトークンすべてを送金してしまった。当時の価値で約25万ドル（約3875万円）に上る額だが、ブロックチェーンの性質上、取引を取り消すことはできなかった。

トークンを受け取ったユーザーは数分以内に大半を売却し、約4万ドル（約620万円）の利益を得た。流動性の低さから実際の売却額は目減りしたものの、この急激な売却によりLOBSTARの価格は一時的に急落した。

予期せぬ価格高騰とAI管理の課題

誤送金の後、Lobstar WildeはX上で自らのミスを公に認めた。少額の寄付をするつもりが、全財産を送ってしまったと説明している。しかし、この前代未聞の失敗は皮肉にも大きな注目を集め、市場でバイラル現象を引き起こした。

事件から24時間以内に、LOBSTARの取引高は3600万ドル（約55億8000万円）を突破した。時価総額も1100万ドル（約17億5000万円）を超え、価格は32%の急騰を記録した。巨額の損失を出したにもかかわらず、プロジェクトへの関心はかつてないほど高まっている。

一方で、この事件は自律型AIエージェントがデジタル資産を管理するリスクを浮き彫りにした。仮想通貨やAIのコミュニティでは、安全対策の欠如に対する批判が相次いでいる。

