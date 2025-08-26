アーサー・ヘイズ氏、アルトコインHYPEの126倍成長を予測

BitMEXのアーサー・ヘイズ共同創業者は25日、ハイパーリキッドのネイティブトークンであるHYPEが2028年までに126倍に成長するとの予測を示した。

この発言は、東京で開催されたカンファレンスWebX 2025の基調講演で行われた。

発表当時、HYPEは約45.64ドルで取引されており、ヘイズ氏の予測が実現すれば、価格は約5,670ドルに達することになる。

また、同氏はこの予測に対する自信を示すため、自ら58,631 HYPE（約4,500万ドル相当）を購入したことを明らかにした。

ハイパーリキッドの圧倒的な市場シェア

ヘイズ氏の強気な見通しの背景には、ハイパーリキッドの著しい成長がある。

同プラットフォームは分散型永久先物市場において75%という圧倒的なシェアを獲得している。

最近のデータでは、建玉総額は150億ドル、ウォレットの純資産はピーク時に310億ドルに達した。また、直近の週末には取引高が15億6,000万ドルを記録するなど、活発な利用状況がうかがえる。

2025年7月の取引手数料は9,300万ドルに上り、プラットフォームの堅牢な収益性と流動性を示している。

その技術インフラはピーク時に約198,397件のオープンポジションを処理しており、スケーラビリティも証明されている。

また、ヘイズ氏の予測は、世界的な金融システムにおけるステーブルコインの拡大が、分散型取引所の取引量を大幅に押し上げるという分析にも基づいている。

同氏のファミリーオフィスであるMaelstromが提示した評価モデルによると、ハイパーリキッドは2028年までに年間2,580億ドルの手数料を生み出す可能性がある。

このモデルは、dYdXやGMXといった競合他社よりも有利な資金調達率など、Hyperliquidの市場での優位性を考慮に入れている。

HYPEのような新しいアルトコインは、その技術的優位性から将来性が期待されている。

