12月19日の仮想通貨ニュース｜BTC8.5万ドル割れでアルトコインも急落

暗号資産（仮想通貨）市場は17日、ビットコイン（BTC）価格が一時8万5000ドルを割り込むなど急落した。

2025年10月初旬に記録した過去最高値12万6251ドルからの調整局面が続く中、イーサリアム（ETH）が2800ドルを下回り約7%下落。

ソラナ（SOL）も約8%下落するなど主要アルトコインにも売りが波及した。

乱高下する相場と大規模な清算

ビットコイン価格は同日、一時的に9万ドルを超える場面もあったが、数時間のうちに8万6000ドルを下回るなど不安定な動きを見せた。

この激しい価格変動により、デリバティブ市場では多額のポジションが強制決済されている。

CoinGlassのデータによると、市場全体で約1億9000万ドル規模の清算が発生。

価格上昇を見込んでいたロングポジションの7200万ドルと、下落を見込んでいたショートポジションの1億2100万ドルが含まれる。

ビットコインの急落はアルトコイン市場全体に波及した。

イーサリアムは24時間で約7%下落し、一時2800ドルを割り込んだ。

ソラナ価格も約8%下落して123ドル付近まで値を下げ、4月以来の安値水準となった。

12月19日の仮想通貨ニュース

