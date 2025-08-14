【速報】ビットコイン、1800万円を突破で史上最高値を更新

ビットコイン（BTC）は13日、12万4,457.12ドル（約1,820万円）を記録し、史上最高値を更新した。執筆時点では、12万3,788.74ドル（約1,813万円）で取引されており、過去24時間で3.56%上昇している。

市場データを提供するCoinglassによると、過去24時間で市場全体の清算額は約3億9,700万ドル（約584億円）にのぼり、そのうち空売りポジションの清算が約2億5,900万ドル（約381億円）を占めた。

市場心理と価格上昇の背景

今回の価格高騰は、複数の市場要因が重なった結果とみられる。ビットコインは過去8取引日のうち7日で上昇しており、勢いを増していた。

市場心理を示すFear & Greed Indexは「強欲」を意味する68を記録し、投資家の強気な姿勢がうかがえる。

また、機関投資家による採用の広がりや、決済手段としての受容が進んでいることも、価格を押し上げる要因となっている。

市場は短期的な調整をこなしながらも、強い買い意欲に支えられて回復している。年初来では31.47%の上昇を見せており、ビットコインの長期的な価値に対する市場の信頼が反映されている。

