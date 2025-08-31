ビットコイン大口投資家、11億ドル相当のイーサリアム購入か

ブロックチェーン分析企業Arkham Intelligenceは30日、ビットコイン（BTC）の大口投資家が、Hyperliquid経由で11億ドル相当のイーサリアム（ETH）を購入した。

同クジラは前週にも25億ドルのイーサリアムを購入しており、2週間で合計36億ドルの巨額をビットコインからイーサリアムへシフトした。

この動きは暗号資産（仮想通貨）市場で大きな注目を集めている。

連続するビットコイン売却とイーサリアム集中購入

Arkham Intelligenceの分析によると、8月29日に11億ドル相当のビットコインを新規ウォレットに移動後、Hyperliquidでイーサリアム購入を実行した。

同クジラの保有ビットコインは現在も46800BTCを超えており、総額50億ドル以上の規模を維持している。

複数のアドレスに分散された資金は全てArkham Intelligenceによって追跡・分析されており、一連の取引の透明性が確保されている。

別の事例として、ブロックチェーン分析企業Lookonchainの報告では、7年間保有していた古参クジラが670BTCを売却し、4つのポジションで合計68130ETHのロング取引を開設したことも確認されている。

イーサリアム関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。