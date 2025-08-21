【速報】BNBが史上最高値881ドルを記録｜アルトコイン投資

バイナンスコイン（BNB）は21日、史上最高値となる881.02ドルを記録した。BNBは現在、873.51ドルで取引されており、過去24時間で5.7%上昇している。

CoinGlassのデータによると、過去4時間で市場全体の清算額は約3,129万ドルに達し、そのうち約2,645万ドルが売りポジションの清算であった。

BNBの時価総額は、約1,211億9,000万ドルにまで成長し、24時間の取引高は31億1,000万ドルに上る。

BNB高騰の背景

今回の価格高騰は、バイナンスエコシステムの拡大が主な要因だ。定期的にBNBの供給量を減らす自動バーン（焼却）メカニズムが、トークンへの強気な圧力を生み出している。

また、BNBチェーンは現実世界資産（RWA）分野で著しい成長を遂げている。その成長率は1,540%に達し、イーサリアム（ETH）やソラナ（SOL）などの競合を大きく引き離している。

短時間で大規模な売りポジションが清算されたことは、ショートスクイズを引き起こした。これが強い買い意欲を示し、価格をさらに押し上げる要因となった。

過去には規制当局の監視や人員削減が懸念材料とされたが、市場はネットワークの技術的進歩と実用性の高まりを評価した形だ。

アルトコイン関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。