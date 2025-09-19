新ソラナ投資企業Solmate、3億ドル超調達｜ARK Investら支援

スポーツクラブのマルチオーナーシップグループであるブレラ・ホールディングス（BREA）は18日、ソラナ（SOL）を基盤とするデジタル資産財務および暗号資産（仮想通貨）インフラ企業Solmateへと改名することを明かした。

この転換に伴い、同社は株式私募（PIPE）を通じて3億ドルを超える資金調達を完了した。

公式発表によると、Solmateはソラナの蓄積とステーキング、および最先端のステーキングインフラから得られる新たな収益源を通じて株主価値の向上を目指す。

また同社は、現在のナスダック上場に加え、UAEの取引所との二重上場も計画している。

ARK Investやソラナ財団が支援

今回の資金調達は、アラブ首長国連邦（UAE）を拠点とする戦略的投資会社Pulsar Groupが主導した。

初期のソラナ支援者であるRockawayXや、著名な投資会社であるARK Investなども参加している。

この動きは、UAEの国家的なデジタル変革アジェンダと密接に連携している。

また、経営体制も刷新され、新CEOにはクラーケンのマルコ・サントーリ元最高法務責任者が就任した。取締役会には、経済学者のアーサー・ラッファー博士やRockawayX CEOのビクター・フィッシャー氏といった著名人が名を連ねる。

特に、ソラナ財団が取締役会の2議席を指名する権利を持つことは、ソラナエコシステムとの深い統合を示すものだ。

この戦略は、ソラナエコシステムに対する機関投資家の関心の高まりと、企業戦略としてデジタル資産財務を採用する動きが広がる中で行われた。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。