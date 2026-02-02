Coinspeaker

赤松 柊弥 By 赤松 柊弥 黒川 理佐 Editor 黒川 理佐 Updated 1 min read
キャシー・ウッド氏、BTCやソラナなど4銘柄推奨｜関連株取得

米ARK Investのキャシー・ウッドCEOは1日、ポートフォリオの分散化における有力な選択肢として、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）、ハイパーリキッド（HYPE）を挙げた。

同氏は「コンセンサスとは逆の考えだが、これらは良い分散先になりうる」と発言。

ビットコインと金の相関係数が2020年初頭以降わずか0.14にとどまっている点を指摘した。

キャシー・ウッド氏「金がBTC強気相場を先導してきた」

ウッド氏はXへの投稿で、ビットコインと金の価格相関が非常に低いことを根拠に、暗号資産（仮想通貨）の分散効果を強調。

「過去2回の主要なビットコイン強気相場では、金がビットコインを先導した」と述べ、足元の金価格上昇がBTC価格上昇の先行指標になる可能性を示唆した。

同氏はハイパーリキッドについて以前から初期のソラナを思い出させると評価。

今回の投稿でもおそらくと留保をつけつつ分散先の候補に含めた。

ARK Investの公開ファンドはBTC、ETH、SOLを主要保有銘柄としている。

ARKは1月23日、2026年初となる暗号資産関連企業の株式取得を実施。

コインベース株を約940万ドル、ステーブルコインUSDC発行企業サークル株を約920万ドル、取引所ブリッシュ株を約320万ドル購入している。

ソラナ関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。

赤松 柊弥
Coinspeakerニュースライター 赤松 柊弥

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。

