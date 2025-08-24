香港銀行、アルトコインBNBに1億ドル配分｜YZi Labsと提携

香港の投資銀行China Renaissance Holdings Limitedは22日、YZi Labsと戦略協力覚書を締結し、1億ドルをバイナンスコイン（BNB）に配分すると明かした。

覚書は拘束力を持たないものの、China RenaissanceがBNBチェーンエコシステム内での足場を深める重要な一歩となる。

同社は今年6月に暗号資産（仮想通貨）分野への取り組み拡大意向を表明しており、今回の提携で正式にブロックチェーン分野へのコミットメントを示した。

BNBエコシステム拡大への影響

YZi LabsはBinance Labsの旧称で、この提携で戦略アドバイザーとして機能する。

China Renaissanceに対し、BNBエコシステム内のプロジェクト紹介、インフラプロバイダーとの接続、公式チャネルを通じたブランディング支援などを提供する予定だ。

両社は協力してWeb3イニシアティブの推進と、認可を受けた香港の仮想通貨取引所でのBNB上場促進に取り組む。

China Renaissanceは中国資産管理などエコシステムの参加者と連携し、ファンドベースの投資商品開発とコンプライアンス準拠の金融チャネルを通じたBNB採用拡大を目指す。

BNBは21日に史上最高値の881ドルに達した。

過去60日間で35%上昇しており、機関投資家からの資金流入が上昇を牽引している。

7月にはWindtree TherapeuticsやNano Labsなどの企業が合計6億1000万ドルをBNBに投資している。

アルトコイン関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。