ドージコイン投資企業クリーンコア、新たに1億DOGEを取得

ニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場するクリーンコア・ソリューションズは16日、新たにドージコイン（DOGE） を1億枚追加取得した。

今回の取得額は、2,680万ドル相当。これにより、同社の公式ドージコイン財務準備金は6億DOGEを突破した。

同社は30日以内に最大10億DOGEを取得するという目標を掲げている。

ドージコイン財務準備金の戦略的蓄積

クリーンコアの戦略的な蓄積は、2025年9月5日の財務準備金設立から始まった。

同社はドージコイン財団およびその事業部門であるハウス・オブ・ドージの支援を受け、計画的に取得を進めている。

9月8日には2億8,542万DOGEを取得し、9月11日には保有量が5億DOGEに達するなど、短期間で大規模な買い増しを行ってきた。

これらの取得資金は、ドージコイン購入を目的とした1億7,500万ドルの資金調達で確保されている。

クリーンコアの最高投資責任者（CIO）であり、ハウス・オブ・ドージの最高経営責任者（CEO）も務めるマルコ・マージオッタ氏は、この戦略の意図を次のように説明している。

「我々の目標は、ドージコインを主要な準備資産として確立し、決済やトークン化、送金などでの幅広い利用を支援することだ」と語る。

ドージコイン/ミームコイン関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。