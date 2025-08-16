DeFiデベロップメント、ソラナ保有量を2億7300万ドルに拡大

Key Notes

DeFi Dev Corpが8月15日にソラナ11万枚を取得.

総保有量は142万SOL（約273億円）に拡大.

取得分は即時ステーキングされ、年率約7.2％の利回りを運用.

DeFiデベロップメントは15日、ソラナ（SOL）を11万枚追加取得し、総保有量を142万173SOLに拡大した。

同社の保有するソラナの市場評価額は2億7300万ドル（約400億円）に達している。

上場企業初のソラナ専門戦略

同社は、上場企業として初めてソラナを中心とした財務戦略を構築してきた。

バランスシートにはソラナとその同等資産のみを計上し、ステーキングから得られる報酬を活用して保有量を増加させている。

今回取得した11万枚もすべて即座にステーキングされ、年率約7％の利回りを見込んでいる。

同社はDeFiエコシステムに積極的に参加し、ネットワーク全体のセキュリティと分散性の向上にも寄与している。

