イーサリアム財団、ユーザー体験向上に向けた新戦略を公開

イーサリアム財団は29日、イーサリアム（ETH）のユーザー体験向上を目的とした包括的な戦略を公開した。

従来のスケーリング中心のアプローチから相互運用性を最優先課題に位置づけ、エコシステムの断片化問題の解決を目指す。

財団共同責任者のハオ・ウェイ・ワン氏とトマシュ・スタンチャック氏の体制下で、2026年第1四半期までの具体的な技術目標が設定されている。

今回の戦略は3つの開発ストリームの初期化、加速、最終化で構成。

レイヤー2ネットワーク間の境界を取り除くことでイーサリアムを再び1つのチェーンのように感じさせることを目標としている。

EILとインテントフレームワークで統合体験実現

戦略の中核となるのがイーサリアム相互運用性レイヤー（EIL）の開発だ。

EILは検閲耐性と信頼性を保ちながら、レイヤー2間の取引を単一チェーン上での実行のように体感させる技術である。

ERC-4337チームが主導し、10月には設計文書の公開が予定されている。

並行してオープンインテントフレームワーク（OIF）も導入される。

これによりユーザーは複雑なブリッジ操作ではなく、目標を宣言するだけで資産移動や取引が実行可能になる。

また相互運用性アドレス、インテント標準、共通メッセージインターフェースなどの標準化作業も同時進行している。

これらの統合により、ウォレットとアプリケーションの体験が大幅に向上する見通しだ。

