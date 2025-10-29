イーサリアム財団、大型アプデ「Fusaka」を最終テストで起動

イーサリアム財団は28日、次期大型アップグレード「Fusaka」ハードフォークを最終テストネットであるHoodiで起動させた。

これは年内を予定するメインネットでの有効化に向けた最終段階となる。

10月1日のHolesky、10月14日のSepoliaに続く3番目のテストネット展開であり、開発者は12月3日のメインネット起動を暫定的に予定している。

Fusakaハードフォークは、イーサリアム（ETH）の継続的な開発における重要なアップグレード。

スケーラビリティ、コスト効率、ネットワークの回復力向上を目的としている。

PeerDASでデータ処理効率が8倍に向上

今回のアップグレードで最も注目されるのが「PeerDAS（Peer Data Availability Sampling）」の実装だ。

バリデーターは完全なデータをダウンロードすることなく、ピアから断片をサンプリングするだけで大規模なデータセットを検証できるようになる。

従来、将来性が高いイーサリアムの各フルノードはレイヤー2から投稿されるすべてのブロブデータを保存する必要があった。

PeerDASではノードがブロブデータの約8分の1のみを保存し、暗号学的な再構築によって欠落部分を補完する仕組みとなる。

この設計により、理論上、ノードオペレーターに高いハードウェアや帯域幅を要求することなく、最大8倍のブロブスループットをサポートできる。

また、ブロックのガスリミットがデフォルトの4500万ユニットから6000万ユニットに引き上げられる。

これにより、ネットワークが処理できるトランザクション量が増加する見込みだ。

さらに、EIP-7825では、トランザクションあたりのガス上限を約1678万ユニットに設定することでスパムリスクを軽減する。

