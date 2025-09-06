イーサリアム初期投資家、960億円相当のETHをステーキングか

2014年のイーサリアムICO参加者は5日、3年間休眠していた15万ETHをステーキングに移動したことが判明した。

約960億円相当の大型取引となるこの動きは、暗号資産（仮想通貨）市場における長期保有者の戦略転換を示している。

An #Ethereum ICO participant who received 1,000,000 $ETH just woke up after 8 years of dormancy. He moved 150,000 $ETH($645M) to a new wallet for staking. He invested $310K in the ICO via 3 wallets and received 1,000,000 $ETH — now worth $4.3B. After staking 150,000 $ETH, he… pic.twitter.com/B5CBTBJ2O5 — Lookonchain (@lookonchain) September 5, 2025

960億円相当のETHが3年ぶりに動く

ブロックチェーン分析企業の調査によると、移動されたイーサリアム（ETH）は15万ETHで、現在の時価総額で約960億円に相当する。

これらの資産は3つのウォレットからステーキングサービスへと送金された。

この投資家は2022年2月以降、取引を行っていない休眠アドレスを再稼働させた。

2014年のICOでは約4600万円を投じて100万ETHを取得しており、現在の価格では約6400億円の価値を持つ。

今回の移動後も、2つのウォレットに約10万5000ETHを保有している。

