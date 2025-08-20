イーサリアム投資会社ETHZilla、新ティッカーでナスダック登場

イーサリアム（ETH）財務企業であるETHZillaは18日、旧社名180 Life Sciences Corp.からのブランド変更を発表し、ナスダックで新ティッカーシンボルETHZとして取引を開始した。

同社は、普通株式をETHZ、公開ワラントをETHZWとして、2025年8月18日の市場開始時点から取引されている。

ETHZillaは自社を「コミュニティによって、コミュニティのために構築されたイーサリアムの蓄積手段」と位置づけている。

同社は以前、革新的なバイオテクノロジー企業として設立され、その後ソフトウェアを活用したゲームやエンターテインメント事業へと進化していた。

9万ETH超を保有

ETHZillaは現在、9万4,675 ETHを1 ETHあたり平均3,902.20ドルで取得しており、発表時点での評価額は約4億1,900万ドルに上る。

この大規模な暗号資産（仮想通貨）の保有に加え、同社は約1億8,700万ドルの米ドル現金同等物を維持している。

今回のブランド変更およびティッカーシンボルの変更に関して、既存の株主が何らかの手続きを行う必要はない。

この戦略転換は、バイオテクノロジー企業から仮想通貨に焦点を当てた企業への異例の変革であり、他の上場企業がデジタル資産の財務管理にどのように取り組むかに影響を与える可能性がある。

このような戦略的な方向転換は、4億2,500万ドルの普通株式および事前資金調達型ワラントの私募（PIPE）と、1億5,625万ドルの転換社債発行によって得られた潤沢な資金によって実現している。

