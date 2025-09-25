豪フィットネス企業Fitell、ソラナ財務設立｜4万SOLを新規取得

フィットネス機器を手掛ける豪上場企業Fitellは24日、4万6144SOLを約1千万ドルで購入した。

同社が新たに設立したソラナ（SOL）の財務戦略の第一歩として実施された。

平均取得単価は216.71ドルで、オーストラリア初となるソラナ基盤の暗号資産（仮想通貨）財務を設立する計画の一環だ。

同社のサム・ルCEOは「この1千万ドルの購入は、新たに立ち上げたソラナ財務戦略への執行力とコミットメントを示すもの」と述べた。

DeFi戦略で資産拡大を狙う

フィテルは購入したソラナ資産を活用し、DeFi戦略を通じて収益拡大を目指す。

具体的には、オプション取引、スノーボール商品、オンチェーン流動性提供などの仕組み商品を運用し、得られた収益を再投資してSOL保有量を複利的に増加させる計画だ。

同社は資産保管にビットゴーを起用し、機関投資家レベルのセキュリティ体制を整備。

デイビッド・スワニー氏とケイレン・サリバン氏をアドバイザーに任命し、財務戦略とリスク管理フレームワークの設計を担当させる。

