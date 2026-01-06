2025年の仮想通貨流入額は472億ドルに｜ソラナ1000%増

暗号資産（仮想通貨）投資商品への流入額は5日、2025年通算で472億ドルに達したことが明らかになった。

この数字は2024年に記録した過去最高の487億ドルをわずかに下回るものの、市場の底堅さを示す結果となった。

しかし、市場の主役であったビットコイン（BTC）への関心には変化が見られ、流入額は前年比35%減の269億ドルに留まっている。

アルトコインへの資金分散と技術的優位性

2025年は主要なアルトコインへの資金流入が際立つ年となった。

アルトコインの代表格であるイーサリアム（ETH）は、2025年の流入額が127億ドルに達し、前年比で138%の大幅増を記録している。

エコシステムの発展やロードマップに対する機関投資家の信頼が高まったことが、この躍進の背景にあると考えられる。

リップル（XRP）への流入額は37億ドルに達し、前年比で500%の増加を記録している。

さらにソラナ（SOL）は、前年比1,000%増となる36億ドルの流入を記録し、市場に衝撃を与えた。

機関投資家が時価総額の大きさだけでなく、特定の用途や技術的な優位性を持つ資産を重視し始めていることが浮き彫りになった。

こうした投資パターンの変化には、規制環境の整備も大きく寄与している。

米国をはじめとする各地域でデジタル資産に関する政策が明確化されたことで、機関投資家が参入しやすい環境が整った。

特にレイヤー2ネットワークのインフラ改善や取引手数料の低下が、複数のブロックチェーンプラットフォームへの参加を促す要因となった。

また、マクロ経済の不透明感から、伝統的な市場のボラティリティを避けるための分散先として仮想通貨が選ばれている側面もある。

