アルトコインHYPE、50ドル突破で史上最高値を更新

分散型デリバティブ取引所ハイパーリキッドの独自トークンHYPEが27日、50ドルを突破し史上最高値を更新した。プラットフォームの収益も記録的な水準にあり、7月には8,650万ドル、8月は執筆現在までに9,700万ドルを生み出している。

調査会社ヴァンエックによると、7月はエコシステムにとって画期的な月となり、ハイパーリキッドはブロックチェーン全体の収益の35%を占めたという。

ハイパーリキッドの急成長を支える要因

ハイパーリキッドは、中央集権型取引所に近い処理能力を持つ独自のレイヤー1ブロックチェーン上で運営される分散型デリバティブ取引所だ。

2024年第4四半期から爆発的な成長を遂げ、預かり資産総額（TVL）は同四半期に5億6,400万ドルから20億ドル以上に急増した。

2025年6月30日時点では35億ドルに達しており、年初から70.8%の増加を見せている。

この成長の背景には、いくつかの要因がある。高度なマッチングエンジンはマーケットメーカーに有利な仕組みを提供し、流動性の向上に貢献している。

また、プロトコルレベルのハイブリッド流動性プール（HLP）は、注文板で取引が成立しない場合にカウンターパーティとして機能する重要なインフラだ。

特に影響力が大きいのがトークン経済モデルで、取引手数料の92〜97%がHYPEトークンの買い戻しに充てられる。この仕組みにより、年間で循環供給量の約14%が吸収される計算になる。

さらに、Phantom Perpsと提携するなど、Web3インフラとの戦略的パートナーシップも成長を加速させている。

