米予測市場Kalshi、ソラナ・Baseと連携｜新たなハブ立ち上げ

米国の予測市場大手Kalshiは17日、ブロックチェーンプラットフォームのソラナ（SOL）およびコインベースのイーサリアム（ETH）レイヤー2ソリューションであるBaseと提携し、KalshiEcoエコシステム支援ネットワークを立ち上げた。

Kalshiは、米商品先物取引委員会（CFTC）の規制下で運営される予測市場取引所であり、政治、経済、文化など現実世界の出来事の結果を取引対象としている。

今回の発表は、同社がブロックチェーンを基盤とした予測市場開発へ戦略的に拡大することを示すものだ。

Introducing @KalshiEco: a hub to support builders, traders, and creators pushing the frontier of prediction markets. We’re backing offchain and onchain innovation, with dedicated grants partnering with @Solana and @Base.

Come join us in building the future of trading the future. pic.twitter.com/maeSBMhSmP — Kalshi (@Kalshi) September 17, 2025

ブロックチェーンで予測市場を革新

Kalshiによると、KalshiEco Hubは予測市場の最前線を押し広げる開発者、トレーダー、クリエイターを支援するハブとして機能する。

専用のリソースと協力関係を通じて、オフチェーンとオンチェーン両方の技術革新を支援する使命を掲げている。

初期の協力者には、市場分析ダッシュボードのKalshinomicsや、プロ向けツールを開発するVersoなどが名を連ねる。

この提携は、Kalshiが持つ規制に関する専門知識と、ソラナの高速ブロックチェーンインフラ、そしてBaseのスケーリング技術を組み合わせるものだ。

これにより、取引コストを削減しつつ処理速度を向上させることを目指す。

