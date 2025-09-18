米予測市場Kalshi、ソラナ・Baseと連携｜新たなハブ立ち上げ

2021年から仮想通貨投資を始め、数十のプロジェクトをリサーチ・利用。メルマガやSNSで最新情報を発信し、信頼を集める。2025年よりCoinspeaker参画。鋭い分析で、初心者から上級者まで役立つ情報を提供。
米国の予測市場大手Kalshiは17日、ブロックチェーンプラットフォームのソラナ（SOL）およびコインベースのイーサリアム（ETH）レイヤー2ソリューションであるBaseと提携し、KalshiEcoエコシステム支援ネットワークを立ち上げた。
Kalshiは、米商品先物取引委員会（CFTC）の規制下で運営される予測市場取引所であり、政治、経済、文化など現実世界の出来事の結果を取引対象としている。
今回の発表は、同社がブロックチェーンを基盤とした予測市場開発へ戦略的に拡大することを示すものだ。
ブロックチェーンで予測市場を革新
Kalshiによると、KalshiEco Hubは予測市場の最前線を押し広げる開発者、トレーダー、クリエイターを支援するハブとして機能する。
専用のリソースと協力関係を通じて、オフチェーンとオンチェーン両方の技術革新を支援する使命を掲げている。
初期の協力者には、市場分析ダッシュボードのKalshinomicsや、プロ向けツールを開発するVersoなどが名を連ねる。
この提携は、Kalshiが持つ規制に関する専門知識と、ソラナの高速ブロックチェーンインフラ、そしてBaseのスケーリング技術を組み合わせるものだ。
これにより、取引コストを削減しつつ処理速度を向上させることを目指す。
