キヨサキ氏、ビットコイン暴落を警告｜ 「8月の呪い」に言及

『金持ち父さん 貧乏父さん』の著者として知られるロバート・キヨサキ氏は4日、「ビットコイン8月の呪い」を理由に、価格が暴落する可能性を警告した。

同氏は、8月は歴史的に暗号資産(仮想通貨)市場が低迷しやすいと指摘。ビットコイン(BTC)の価格が、現在の約11万4,900ドルから9万ドルを下回る水準まで下落する可能性に言及した。

しかし同氏は、この短期的な下落を予測しつつも、もし価格が暴落すれば、自身のビットコイン保有量を2倍にする計画を明らかにしている。

BITCOIN CURSE: Will the “Bitcoin A

August Curse” crash Bitcoin’s price to below $90k?

I hope so.

I enjoyed an exciting educational summer attending “The Collective” and “Limitless Financial Education Event.” Learning about what lies ahead with speakers such as Larry…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 4, 2025