メタプラネット、ビットコイン追加購入｜保有量1.7万BTC超に

日本の上場企業メタプラネットは28日、ビットコイン(BTC)を780枚追加購入した。今回の購入は、1BTCあたり平均約11万8,622ドルで行われ、総額は約9,250万ドルに上る。

今回の購入により、同社のビットコイン総保有量は17,132 BTCに達し、世界の公開企業の中で7位にランクインしている。

同社は2027年末までに、ビットコインの総供給量の1%にあたる21万BTCを確保することを目指しており、今後も積極的な購入を続ける姿勢を示している。

Metaplanet has acquired 780 BTC for ~$92.5 million at ~$118,622 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 449.7% YTD 2025. As of 7/28/2025, we hold 17,132 $BTC acquired for ~$1.73 billion at ~$101,030 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/0dq4RswDhv

— Simon Gerovich (@gerovich) July 28, 2025