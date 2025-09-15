ミームコインPENGU、保有者86万人超え｜供給量の13%バーン

NFTプロジェクトのPudgy Penguins発行のミームコインPENGUはこのほど、86万8,000ホルダーを突破し、供給量の13.69%にあたるトークンがバーン（焼却）された。

PENGUは、NFTコレクションPudgy Penguinsから派生した暗号資産（仮想通貨）だ。同トークンは、2024年にソラナ（SOL）ブロックチェーン上で開始され、エコシステム内のユーティリティトークンとして機能している。

ボット対策で断行されたトークンバーン

運営元のIgloo Inc.が管理するこのプロジェクトは、未請求だった120億以上のPENGUトークンをバーンした。これは総供給量の13.69%に相当する。

公式発表によると、トークンの請求期間は当初3月9日に終了する予定だった。しかし、責任者のルカ・ネッツ氏は、ボットによる過剰なアクティビティと正規の請求の減少を理由に、1月30日に期間を急遽終了させた。

ネッツ氏は「現在請求しているのは、エコシステムへの参加に関心のないボットだけだ。ペンギンの95%はすでに請求済みであり、データが示すように、ボットがスクリプトを実行している状況で請求期間を開放し続ける意味はない」と述べている。

未請求のトークンは、1nc1neratorと名付けられたバーンアドレスに送金され、流通から永久に削除された。

バーンが実行された2025年2月時点でのミームコインPENGU価格は1トークンあたり0.011ドルで、焼却されたトークンの価値は約1億5,000万ドルだった。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。