REX-Osprey、アルトコインBNBのステーキングETF申請

REX-Ospreyは26日、バイナンスコイン（BNB）のステーキング上場投資信託（ETF）を申請した。

この申請によりREX-Ospreyは、VanEckに続き米国でBNBの現物ETFを提供しようとする企業となった。

BNBは最近、900ドルの史上最高値を更新したばかりで、完全希薄化後の評価額は約1,200億ドルに達している。

機関投資家の需要と企業のBNB採用

今回の動きの背景には、機関投資家からのBNBに対する需要が急速に高まっていることがある。

ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）と同様に、BNBは多くの企業がBNBを財務戦略に正式に組み込んでいる。

例えば、BNBネットワークカンパニーは、BNBの財務戦略資金を調達するために、PIPE（私募）を通じて5億ドルを調達した。

また、米国のバイオテクノロジー企業であるWindtree Therapeuticsは、BNB財務プロジェクトに資金を供給するため、5億ドルの株式クレジットラインと2,000万ドルの株式購入契約を確保した。

さらに、香港を拠点とするWeb3インフラプロバイダーのNano Labは、最大10億ドルのBNB購入を目標とする5億ドルの転換社債発行を開始した。

