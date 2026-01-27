リップル、サウジで金融DX加速｜送金・トークン化の実証開始

Key Notes

リップルがサウジのリヤド銀行傘下Jeelと戦略的提携を明かした.

決済効率化やデジタル資産管理、トークン化の実証実験を行う.

サウジの国家戦略「ビジョン2030」に沿った金融革新を支援する.

米ブロックチェーン企業リップルは26日、サウジアラビアのフィンテック企業Jeelと戦略的提携を締結し、同国の金融インフラ高度化に向けた実証実験を開始した。

国境を越えた決済やデジタル資産管理、金融資産のトークン化を軸に、中東市場での本格展開を狙う。

サウジアラビアの金融近代化を支える実証プロジェクト

Jeelはリヤド銀行のイノベーション部門として設立されたフィンテック企業で、両社は「国際送金の効率化」「デジタル資産の管理」「金融資産のトークン化」の3分野で共同研究を進める。

決済面では、より迅速かつ低コストで透明性の高い国際送金の実現を目指し、資産管理では規制に準拠した安全なカストディ技術を検証する。さらに、不動産や金融商品をトークン化することで、新たな投資機会の創出も視野に入れる。

これらの取り組みは、Jeelが提供する規制サンドボックス環境で検証され、現地法規に適合するかを確認しながら段階的な導入が検討される。

本提携は、経済多角化と金融近代化を掲げる国家戦略「ビジョン2030」に沿うもので、送金コスト削減や金融包摂の促進が期待されている。

外国人労働者が多い同国では送金需要が高く、ブロックチェーン活用により年間2億〜4億ドル規模のコスト削減が見込まれるとの分析もある。

リップルはこれまでもサウジアラビア当局や大手銀行と連携してきた。

本提携は投資や暗号資産（仮想通貨）導入を目的としたものではなく、リップル（XRP）の導入や資本関係を伴うものではない。あくまで企業向けブロックチェーン活用の実証に主眼を置いている。

これを足がかりに、中東地域でのフィンテック展開をさらに加速させる構えだ。

