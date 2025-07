シャープリンクがイーサリアム追加購入、保有量は43万ETH超に

シャープリンク・ゲーミング(SBET)は29日、同社のイーサリアム(ETH)保有量が約43万8,190ETHに達したことを明かした。

同社は、自らをイーサリアム版マイクロストラテジーと位置付けており、7月21日から27日にかけて、約2億9,000万ドルを投じ平均取得単価3,756ドルで約7万7,210ETHを追加購入している。

購入資金は、2億7,920万ドルの市場価格株式公開(ATM)を通じて調達された。

NEW: SharpLink now holds ~438,190 ETH

Between July 21–27, SharpLink acquired ~77,210 ETH for ~$290M at an average price of ~$3,756

ETH-per-share (“ETH Concentration”) is now ~3.40, up from ~3.06 last week, and ~70% since we began the strategy on June 2nd

Cumulative staking… pic.twitter.com/4H9DYQ0Ukv

