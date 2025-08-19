ソラナ投資商品、過去2番目の週間流入額｜年初来で10億ドル超

ソラナ（SOL）を基盤とする暗号資産（仮想通貨）商品は17日までの1週間で、1億7,650万ドルの流入を記録した。

これは、7月下旬に記録した3億1,100万ドルに次ぐ過去2番目の規模となる。これにより、年初来の流入額は10.5億ドルに達した。

同期間中、ビットコイン（BTC）が5億5,200万ドル、イーサリアム（ETH）が過去最高の110億ドルの流入を記録した。

10週連続で資金流入

ソラナ関連商品は、10週連続で資金流入を維持しており、主要アルトコインの中で目立つ結果となった。

特に、REXシェアーズのソラナステーキングETF（SSK）は好調で、8月17日だけで1,300万ドル、翌18日にも740万ドルが流入し、2日間で2,040万ドルを集めた。

このETFは、日次取引高でも6,600万ドルを超え、過去最高を更新した。

一方でソラナの価格は、181.25ドルまで下落し、24時間で6.4％のマイナスとなっている。

