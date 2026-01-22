ソラナモバイル、Seeker向けSKRエアドロップでWeb3戦略加速

Coinspeakerニュースライター 星 瑞希
ソラナモバイルは21日、スマートフォン Seekerのユーザーおよび開発者を対象に、独自トークン SKRのエアドロップを開始した。
SKRは端末内のハードウェア保護機能 Seed Vaultと連携して管理でき、受け取り後はステーキングによる報酬獲得も可能となっている。
ソラナモバイルは、この取り組みを通じて中央集権型アプリストアに代わる分散型モバイル経済圏の構築を目指す。
今回の配布では、シーズン1期間中に貢献した10万908人のユーザーと188人の開発者に向け、合計18億枚のSKRが提供された。
SKRはソラナ（SOL）ブロックチェーン上で発行されるSPLトークンで、総供給量は100億枚に固定されている。
受取額はユーザーの関与度に応じて5段階に分かれ、最低5000SKRから最大75万SKRまで設定された。
エアドロップの請求には端末のウォレットアプリを使用し、約0.015SOLのガス代が必要で、期限は90日間（4月20日まで）とされている。
