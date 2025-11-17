ビットマイン社のトム・リー氏、イーサリアム蓄積戦略を強調

Key Notes

トム・リー氏は現在の市場の弱気要因を、バランスシートに問題を抱えるマーケットメーカーへの攻撃と分析.

この下落は短期的なもので、ウォール街主導のイーサリアムスーパーサイクルという長期的な流れは変わらないと強調.

ビットコインは年末までに25万ドル、イーサリアムは価格比率を回復させるとの強気な価格予測を維持.

ビットマイン社のトム・リー会長は16日、最近の暗号資産（仮想通貨）市場の低迷について、短期的な調整に過ぎないとの見解を示した。

リー氏は、一部のマーケットメーカーが抱えるバランスシート上の問題にサメのような投機筋が群がり、意図的に清算を引き起こしてビットコイン（BTC）価格を押し下げている可能性があると指摘。

しかし、これは短期的な痛みであり、ウォール街が主導するイーサリアム（ETH）のスーパーサイクルへの移行という大きな流れを変えるものではないと強調した。

また、同氏は現在の市場環境でレバレッジを利用することに警鐘を鳴らし、感謝祭後の6〜8週間で市場は回復に向かい始めるとの見通しを立てている。

ウォール街最大の地殻変動とイーサリアムの将来性

リー氏は、2025年10月1日に開催されたカンファレンスであるtoken2049で、現在の仮想通貨市場の力学を「金本位制以来のウォール街最大の地殻変動」と表現した。

同氏によれば、ウォール街は根本的にブロックチェーンへ移行しつつあり、ワシントンD.C.では明確化法案とビットコイン戦略的準備金法案という2つの重要法案が進行中だという。

リー氏は、2025年はより多くのものが合成資産となる新たな瞬間を迎えており、ビットコインは依然としてデジタル価値の保存手段としての地位を保持すると述べた。

その上で、移行の最大の勝者としてイーサリアムを位置付け、現在の動向を1971年の米ドル金本位制離脱になぞらえた。ビットマイン社は積極的にイーサリアムを蓄積しており、「1日あたり30セントずつイーサリアムを増やしており、12か月後には1株あたり40ドル相当のイーサリアムが80ドルになる可能性がある」と述べた。

リー氏は市場の弱気について、マーケットメーカーのレバレッジをかけたポジションが熟練トレーダーに悪用される技術的要因が影響していると指摘する一方、ワシントンでの規制動向が市場の方向性を形作る重要なきっかけになると説明した。

ウォール街の機関投資家が仮想通貨投資を強めており、中立的なパブリックチェーン上にシステムを構築しようとしていることがイーサリアムに有利に働くという。

ビットマイン社は自社を、伝統的資本市場とスーパーサイクル・イーサリアムエコシステムの架け橋と位置付け、長期的価値を見据えたイーサリアムの蓄積戦略を進めている。

リー氏は、「企業はネットワークのセキュリティ提供のために保有イーサリアムをステーキングし、利回りを得られる」と述べ、その将来性に期待を寄せた。

イーサリアム関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。