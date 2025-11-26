XRP現物ETFが米国で始動｜グレースケールが資金流入トップに

米国の資産運用会社グレースケールとフランクリン・テンプルトンは24日、現物リップル（XRP）ETFの取引を開始した。

24日に米国の主要な4つの現物リップルETFに対し、合計で1億6400万ドルの純流入があった。グレースケールのGXRPが6736万ドルで首位となり、フランクリン・テンプルトンのXRPZが6259万ドルで続いた。

ビットワイズのファンドには1771万ドル、カナリー・キャピタルのXRPCには1638万ドルが流入した。

ニューヨーク証券取引所（NYSE）がグレースケールのリップルおよびドージコイン（DOGE）のETF取引開始を承認したことで、米国で初めて2つの主要なアルトコインETFが同時に立ち上げられることとなった。

フランクリン・テンプルトンのFranklin XRP Trust（XRPZ）は、NYSE Arcaでデビューし、リップルを直接保有するグランター・トラストとして構成されている。純資産価値はCME CF XRP-Dollar Reference Rateを使用して毎日決定される。

これらのETFは、機関投資家や個人投資家に対し、暗号資産（仮想通貨）を自己管理することなく、規制された環境でリップルへのエクスポージャーを提供する。

機関投資家の信頼と市場への影響

強力な資金流入の背景にはいくつかの重要な要因がある。

フランクリン・テンプルトンのETFプロダクトおよび資本市場責任者であるデビッド・マン氏は、リップルが「世界の決済インフラにおいて基礎的な役割を果たしている」と述べ、国境を越えた決済における有用性を機関投資家が評価していることを示した。

仮想通貨市場における規制の明確化が進んだことも、リップル関連の金融商品に対する機関投資家の信頼を高める要因となった。

7月の史上最高値から40%下落しているにもかかわらず、この期間のETF需要において、リップルはビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）を上回る勢いを見せている。

これらのETFは、秘密鍵の管理や複雑な取引所の利用を必要とせず、安全かつ規制された方法でリップルへのアクセスを提供する。

これにより、これまで直接的な市場参入を躊躇していた伝統的な金融機関にとって、魅力的な選択肢となっている。

さらに、21SharesやProSharesなど複数の大手資産運用会社が追加のXRP ETF上場を計画しており、リップルETFは拡大する市場トレンドの一部となっている。

