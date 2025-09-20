米財務省、初の連邦ステーブルコイン規制「GENIUS法」施行へ

米財務省は18日、初の連邦ステーブルコイン規制法GENIUS法の施行に向けた規則制定案事前通知を公表し、30日間の意見公募を開始した。

決済用ステーブルコインの技術革新を促進する一方で、消費者保護、不正金融リスクの軽減、金融安定性への対応を目的とした適切な規制体制の構築を目指す。

今回の通知は新たな要件を課すものではなく、法律の施行に向けた準備段階として、産業界、学術界、一般市民など幅広い関係者から意見を募る機会を提供する。

提出された意見は透明性確保のため、ウェブサイトregulations.govで公開される予定だ。

包括的な規制枠組みの構築

GENIUS法は米国初の連邦ステーブルコイン法として、発行者に100%の準備金保有を義務付け、米ドルや短期米国債などの流動性の高い資産での裏付けを要求。

発行者は準備金の構成について月次での公開開示が必要となり、登録公認会計士による定期監査も受けなければならない。

同法では、ステーブルコイン発行者は銀行秘密法の対象となり、マネーロンダリング対策（AML）やテロ資金供与対策（CFT）の厳格なコンプライアンス体制の構築が求められる。

法的要請があった場合にはステーブルコインの差し押さえ、凍結、無効化を行う技術的能力の保有も義務付けられている。

100億ドル以下の発行残高を持つ発行者については、連邦規制枠組みと実質的に類似している場合に限り、州レベルの規制体制を選択することも可能となっている。

