プレセール250万ドル目前、1000倍目指す第2のドージコインとは？

2025年9月24日、ミームコインMaxi Doge（MAXI）のプレセールが、市場の停滞をよそに250万ドル調達に迫る勢いです。

将来の価格高騰を見込む投資家が積極的に資金を投じており、一部では元祖ドージコイン（DOGE）を超える可能性も期待されています。

プレセール価格での購入は、大きなリターンを得る好機と見られています。

Yeah I’ll take that candle. Add it to the stack. $MAXI gainz only. pic.twitter.com/asbLOGd0Tp — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 23, 2025

1000倍を目指すMaxi Dogeとドージコイン今後

Maxi Dogeは、他者が諦める中でも努力を続け、常に高みを目指すスーパーセットメンタリティを持つ人々のために作られました。

プロジェクトは1000倍を目指すという野心的な精神を、トレーニングジムから金融市場へと持ち込もうとしています。

現在トークン価格はわずか0.012965ドルですが、この価格帯での提供は残りわずかです。

MAXIは、筋肉で得る成果と資産形成を同一視するユニークなコンセプトを持つ投機的トークンです。

その明確な意図が他のミームコインとの差別化要因となっています。

その精神は、かつてGlauber Contessoto氏を初代ドージコイン長者にしたものと似ています。

しかし、MAXIは過去の成功を追うのではなく、ドージコイン今後の記録そのものを塗り替えるという、さらに大きな目標を掲げて挑戦しています。

Maxi Dogeの戦略的な資金活用と将来性



Maxi Dogeは、初期の支援者に応えるため、プレセールで調達した資金を戦略的に活用します。

資金の40%をマーケティングに、25%をプロジェクトの露出促進と上場後の価格を後押しするために設計されたMaxi Fundに割り当てます。

これは、かつてのドージコインのような爆発的な価格上昇の土台を築くことを目的としています。

この戦略的な動きは既に専門家からの注目を集めており、主要な仮想通貨教育プラットフォームである99Bitcoinsは、MAXIに100倍の可能性があると評価しています。

購入したトークンは年利135%で即時ステーキングが可能です。

さらに、スマートコントラクトは監査済みで安全性も確保されています。プレセールへの参加は公式サイトから行うことができます。

