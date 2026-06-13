みんなの銀行とSlashが提携｜ステーブルコイン決済を推進へ

Key Notes

みんなの銀行とSLASH VISIONがステーブルコイン決済ソリューションの共創で基本合意した.

みんなの銀行のBaaS基盤を活用し、Slash Appに日本円の入出金機能を組み込む.

将来的には日本円とUSDCの交換機能や、他社へのソリューション提供も視野に入れている.

みんなの銀行とSLASH VISION PTE. LTD.は12日、ステーブルコイン決済ソリューションに関する戦略的パートナーシップを締結した。

日本円とステーブルコインのシームレスな交換へ

両社は今回の基本合意を通じて、ステーブルコイン決済ソリューションの価値共創を目指す。

みんなの銀行が持つBaaS（Banking as a Service）基盤と銀行免許に、SLASH VISIONの高度なブロックチェーン技術を組み合わせる。

両社の強みを活かし、利用者に利便性の高い次世代の決済環境を提供する。

第一歩として、SLASH VISIONが提供する決済アプリ「Slash App」にみんなの銀行の機能を組み込む。日本円の入出金機能をアプリ内で直接利用できるようにする。

法定通貨と暗号資産（仮想通貨）のシームレスな取り扱いを実現し、決済の摩擦を減らす狙いがある。

Web3サービスが普及する中、日本円とステーブルコインを簡単に変換できる機能への需要が個人や企業の間で高まっている。

日本の厳格な規制環境下において、銀行免許を持つ金融機関と専門的なフィンテック企業の提携は戦略的に重要な意味を持つ。

両社は技術開発を進めるとともに、実証実験のパートナー企業を探索する方針だ。

USDCとの連携や他社へのインフラ提供も視野に

両社は将来的な機能拡張も見据えている。トークン化預金とステーブルコインの交換機能や、日本円とUSDCを繋ぐオンランプおよびオフランプ機能の提供を構想している。

開発する決済ソリューションは、Slash App内に留まらない。同様のニーズを持つ他のWeb3企業やフィンテック企業に対しても、共有インフラとして提供する計画だ。

みんなの銀行はBaaS事業の拡大や法人向けサービスの拡充を推進しており、今回の提携はその成長戦略の重要な一環となる。

SLASH VISIONの佐藤晋介CEOが率いる同社は、日本国内でステーブルコインを利用したカード決済サービスなども展開している。

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