ネイバーがアップビットを買収、AI・ステーブルコイン戦略加速

ネイバーがアップビット運営のドゥナムを買収し、AIとブロックチェーンに約1兆円を投資する.

両社は韓国ウォンに連動したステーブルコインの発行と、金融スーパーアプリの構築を目指す.

この統合により、決済と取引を融合した巨大なデジタル金融エコシステムが誕生する見込みだ.

韓国のIT大手ネイバーと暗号資産（仮想通貨）取引所アップビットを運営するドゥナムは27日、次世代金融インフラの構築に向けた大規模な投資計画を明かした。

両社は今後5年間で10兆ウォン（約1兆600億円）を投じ、AIとブロックチェーン技術を活用したインフラ整備を進める。この動きは、ネイバーによるドゥナムの買収計画の一環として明らかにされ、買収は株式交換によって行われる見通しだ。

これにより、韓国のデジタル金融分野で圧倒的な影響力を持つ企業が誕生することになる。

巨大金融スーパーアプリの構築

ネイバーの創業者イ・ヘジン氏とドゥナムのソン・チヒョン会長は、共同記者会見を開き戦略的ビジョンを語る予定だ。

両社はAI、検索機能、デジタル決済、ブロックチェーンを融合させたスーパーアプリの開発を目指している。このプラットフォームは、高度なブロックチェーン技術を活用し、ユーザーに安全な取引環境を提供する。

ネイバーファイナンシャルは年間決済額が約9兆円に達し、3400万人のユーザーを抱えている。一方、アップビットは韓国最大の仮想通貨取引所で、800万人のアクティブトレーダーを持つ。

この統合により、決済機能と取引インフラが一体化し、IT大手のカカオや既存銀行に対抗できる強力な金融プラットフォームが誕生する見込みだ。また、ドゥナムの豊富な資金力が、ネイバーのAI技術への投資を加速させる好循環も期待されている。

ステーブルコイン発行と市場への影響

戦略の核心には、韓国ウォンに連動したステーブルコインの発行がある。韓国政府がステーブルコインに関する規制枠組みを最終調整している中での動きであり、市場での先行者利益を狙う。

アナリストの分析によると、このステーブルコイン事業が実現すれば、2030年までに年間3000億ウォンの収益を生む可能性がある。ネイバーペイが発行を、アップビットが流通を担う構想だ。

ドゥナムは仮想通貨ブームに乗り、年間営業利益が1兆ウォンを超えている。この資金力とネイバーの技術力が融合することで、世界的なフィンテック企業へと成長する足掛かりになると見られている。

