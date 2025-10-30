オンド・ファイナンス、BNBチェーン参入｜米国株取引提供へ

Key Notes

Ondo Financeが、OndoグローバルマーケットをBNBチェーンに拡大し、100以上のトークン化された米国株やETFを提供開始.

BNBチェーンの340万人のデイリーアクティブユーザーと、現実世界資産への需要の高まりが拡大の背景に.

Ondoは総預かり資産で3億5000万ドルを超え、トークン化証券市場で最大のプラットフォームとなった.

現実世界資産（RWA）のトークン化を手がけるオンド・ファイナンスは29日、OndoグローバルマーケットをBNBチェーン上で開始した。

BNBチェーンの340万人に上る日次アクティブユーザーは、100種類以上のトークン化された米国株や上場投資信託にアクセス可能となる。

取引はBNBチェーン最大の分散型取引所（DEX）であるPancakeSwapを通じて実施される。

米国外の投資家は地理的制限や規制の壁を超えて、24時間365日体制でアップルやテスラといった米国株式のトークン版を取引できる環境が整った。

トークン化市場の急成長とOndoの地位

Ondoグローバルマーケットは9月にイーサリアム（ETH）上でローンチ。

わずか2カ月で総預かり資産3億5000万ドル、オンチェーン取引高6億6900万ドルを達成した。

RWA.xyzのデータによると、トークン化された株式市場全体は8月以降2倍以上に成長し、現在約7億ドルに達している。

Ondo単独で約3億2000万ドルを占め、KrakenのxStocksやBackedといった競合と並ぶ主要プレーヤーとなっている。

オンド・ファイナンスの総トークン化資産は18億3000万ドルに達し、その内訳は米国債が80.78%、公開株式が17.44%となる。

同社はOndoグローバルマーケットを通じて、トークン化証券市場で支配的な地位を確立している。

BNBチェーン参入の戦略的意義

オンド・ファイナンスのネイサン・オールマンCEOは、BNBチェーンへの拡大について「アジア、ラテンアメリカ、その他の地域の数百万人のユーザーにトークン化された米国株とETFをもたらす重要な一歩」と位置づけた。

BNBチェーンのサラ・ソン責任者は「オンド・ファイナンスがエコシステムに加わったことは、RWA分野における勢いを改めて強く証明するものだ」と述べた。

同社は2025年に入り、米国規制当局に登録されたブローカーOasis Proとブロックチェーン開発者Strangeloveを買収するなど、規制対応と技術基盤の強化を進めている。

さらに2月には、トランプ氏が支援するWorld Liberty Financial（WLFI）との提携を発表し、トークン化資産の採用拡大に取り組んでいる。

アルトコインONDOは29日時点で0.74ドルで取引されており、前日比1.7%下落した。

これは米連邦準備制度理事会の金利決定を控えた市場全体の警戒感が影響したとみられる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。