大規模購入でぺぺが高騰｜次のドージコイン候補とは

ぺぺ（PEPE）は23日、週の安値から大幅に反発し、0.000015ドルまで急騰しました。

この価格上昇は、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利下げの可能性について言及したことや、イーサリアムの価格高騰が背景にあると見られています。

こうしたぺぺの動きは、長年ミームコインを牽引しているドージコインと比較されることも多く、市場では次のDOGE候補に注目が集まっています。そこで期待が高まっているのが、ドージコインから派生したMaxi Dogeです。

クジラによる大口購入でぺぺが高騰

クジラと呼ばれる大口投資家は、ぺぺの価格が上昇し続けると見越して、買い増しを続けていると言われています。

ブロックチェーン分析企業であるNansen（ナンセン）のデータによると、これらのクジラたちは、過去30日間で6500億PEPEを追加購入しており、保有額は合計で8兆7900億PEPEに到達しています。

また、上位100にランクインしているぺぺ保有者の合計保有量も、先月の300兆トークンから、306兆8400億トークンへと増加しています。

このような積極的な買い集めにより、取引所が保有するPEPEは、253兆4000億枚にまで減少しており、市場での希少性が高まっていることを示唆しています。

さらに、一部の専門家によると、ぺぺの価格は基盤となるイーサリアムの価格動向からも、恩恵を受けると見られています。

イーサリアムは24日、4年ぶりに史上最高値を更新しており、関連トークンであるPEPEは追随して、さらに上昇する可能性が高いと予想されています。

次のドージコイン候補として期待されるMaxi Doge

ぺぺの高騰に伴い、多くの投資家が気にかけているのが、ミームコインの代表格であるドージコイン今後の動向です。

DOGEは、市場で大きな影響力を持ちつつも、2021年5月以降、史上最高値を更新できておらず、一部の投資家は代替案として関連する柴犬銘柄に注目しています。

そこでここ最近資金流入が目立っているのが、イーサリアム基盤の新しいミームコイン、Maxi Doge（MAXI）です。

MAXIは、人気のドージミームをベースにしながらも、ユニークな筋肉質の柴犬をキャラクターに設定しており、競合との差別化を図っています。

また、ホワイトペーパーによると、開発チームは最大1000倍のレバレッジ取引を可能にするため、将来的に専用のプラットフォームを構築する計画を立てており、明確なユーティリティを掲げている点も特徴的です。

最近開始されたプレセールでは、すでに150万ドル以上（約2億円）を調達しており、3万2000ドル分の大口取引が確認されるなど、クジラからの高い関心も集めています。

明確な目標と初期段階での力強い資金調達は、アナリストからも高く評価されており、Maxi Dogeが次のDOGEに匹敵するほどの成長をするという価格予想も行われています。

MAXIの買い方については、公式サイトで詳細が説明されています。

